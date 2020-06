Nel garage ha refurtiva, una denuncia a Spilamberto

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto in collaborazione con quelli del Comando di Modena San Damaso, a conclusione di una intensa attività d’indagine, hanno eseguito una perquisizione all’interno di un garage in uso a un 46enne, operaio di Prignano sulla Secchia, rinvenendo all’interno due moto da cross ed attrezzature agricole, risultate compendio di furto il giorno prima ai danni di una azienda agricola modenese.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri due motocicli, modello quad su cui verranno svolte verifiche per accertarne l’esatta provenienza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per la successiva riconsegna ai legittimi proprietari. L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione alla Procura della Repubblica di Modena, che ha assunto la direzione delle indagini