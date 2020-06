Il Rotary dona 5.000 euro alle famiglie del Distretto

Il Rotary Club di Sassuolo si è impegnato fin da subito per aiutare e sostenere le comunità del Distretto nell’emergenza sanitaria da Covid-19.

I rotariani hanno donato all’ospedale di Sassuolo: 380 mascherine FFP2, 50 caschi CPAP completi di tubi per l’attacco all’ossigeno e 9 smartphone per consentire ai ricoverati di comunicare coi propri cari ed evitare l’isolamento durante la malattia.

Inoltre sono state distribuite 2.000 mascherine chirurgiche alle famiglie in difficoltà e alle RSA del comprensorio, tramite l’Unione dei Comuni del distretto ceramico.

Ora che l’emergenza è diventata soprattutto economica, l’associazione è intervenuta con la donazione di 5.000 euro all’Unione, che tramite il servizio sociale potrà aiutare le famiglie in difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità.

“Ringrazio il Rotary per l’iniziativa di aiuto alle famiglie in difficoltà del nostro territorio in un momento delicato per molti. – ha dichiarato il Presidente dell’Unione e assessore ai Servizi Sociali, Francesco Tosi – I gesti di solidarietà concreta dimostrano che esiste una comunità unita da spirito di solidarietà e di responsabilità. E questo non è poco. Inoltre ringrazio il presidente Massimiliano Ghidoni insieme ai suoi collaboratori, per aver manifestato fiducia nel servizio sociale pubblico delle nostre Amministrazioni affidandogli la gestione della donazione. Ringrazio anche a nome dei diretti beneficiari di questo aiuto che bene rispecchia le idealità e il mandato statutario rotaryano.”

La donazione è stata formalizzata alla presenza del presidente del Rotary di Sassuolo Massimiliano Ghidoni e al vice presidente Simone Ricci.