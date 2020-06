Poco dopo le 19:30, in via Giardini Nord a Stella di Serramazzoni, un ciclista ha tamponato una autovettura che improvvisamente ha rallentato la marcia. Nello scontro, il ciclista volato sul lunotto, ha riportato delle lesioni giudicate di medie gravità e per tal motivo trasportato presso il Policlinico di Modena dal 118 intervenuto sul posto. Per accertamenti sul posto anche i carabinieri.



