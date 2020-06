Questa mattina intorno alle 10.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gaibola in un parcheggio per spegnere un incendio che ha coinvolto alcune autovetture in sosta. La squadra intervenuta con due mezzi di cui un’autobotte ha spento il rogo. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso.



