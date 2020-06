Auto a fuoco in A14, una donna ferita

Oggi intorno alle 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 al km 45 (Castel San Pietro Terme) per un incendio di una vettura con a bordo una persona. L’automobile poi è uscita di strada. Due le squadre che hanno messo in sicurezza lo scenario e spento le fiamme.

La persona a bordo del veicolo, aiutata anche da alcuni automobilisti, è riuscita a mettersi in salvo.

Leggermente ferita è stata affidata alle cure del 118 presente con automedica e ambulanza. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore a Bologna. Sul posto insieme al 115 e al 118 anche la Polstrada e il personale tecnico dell’Aspi.