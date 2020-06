Quarto Memorial Antonio Bonfrisco: domenica concerto in piazza Prampolini a Reggio

Sarà il Quarto Memorial Antonio Bonfrisco – indimenticato musicista e insegnante – ad essere il primo evento live in centro storico dopo l’emergenza sanitaria in seguito alla pamdemia da coronavirus. Domenica sera, 21 giugno (data che celebra la Festa internazionale della Musica), alle 21 in piazza Prampolini, introdotto da un saluto dell’assessora alla cultura Annalisa Rabitti.

L’ingresso al concerto è gratuito. Secondo le disposizioni anticovid la platea potrà accogliere al massimo 400 persone (posti a sedere), è quindi necessaria la prenotazione attraverso il sito internet www.sgrintela.com

Tema e titolo del concerto di questa edizione, come sempre organizzata dall’Associazione Sgrintèla (nata in ricordo di Antonio Bonfrisco su iniziativa del figlio Maurizio, che ne è presidente), è «Freaks»: guardando a personaggi eccentrici e originali, così come alla cultura Beat che li ha generati a fine anni ’60. Ma Freaks intesi anche come fenomeni da baraccone, creature sfortunate ridotte a forme di cinico spettacolo, per le loro deformità fisiche. Ai musicisti che ormai ormai ogni anno si uniscono al progetto – Riccardo Aldini, voce; Tiziano Bianchi, tromba; Agatha Bocedi, arpa; Stefania Montanaro, voce; Lorenzo Munari, fisarmonica; Valentina Vanini, voce; diretti da Gaetano Nenna e Marcello Zuffa – quest’anno si aggiunge Francesca Torelli, liutista e cantate. Nel 1986 Giuseppe Caliceti scrisse la favola «Isabella e Federico», musicata da Antonio Bonfrisco. Quello spettacolo venne proposto alle scuole elementari e medie della città. Francesca Torelli era voce e liuto in quel racconto, e domenica sera farà rivivere la stessa magia sul palco di piazza Prampolini. Ospite speciale sarà Ooopopoiooo: un duo, composto da Valeria Sturba e Vincenzo Vasi. Entrambi suonano il theremin. Vincenzo è polistrumentista, mentre Valeria è violinista classica e cantante. Nella loro esibizione, agli strumenti tradizionali si abbinano al theremin e con un utilizzo di due loop-station riescono a moltiplicare le sorgenti del suono fino a sembrare un organico articolato. Porteranno brani dal loro repertorio, in particolare tratti dal loro ultimo album: “Elettromagnetismo e Libertà”. A loro verrà consegnata la Targa Grinta, il premio che Sgrintèla assegna a progetti musicali particolarmente originali e coraggiosi.

Si conferma anche quest’anno il patrocinio della Lilt – sezione di Reggio Emilia. Pertanto il ricavato da donazioni a Sgrintèla (promosse durante lo spettacolo) sarà devoluto a Lilt, a copertura costi ultimata.