Lavori di manutenzione sulla Tangenziale di Modena e sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero

A partire da lunedì 22 giugno sulla Tangenziale di Modena (statali 724 e 724 dir) e sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, saranno avviati i lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali, in provincia di Modena. Per l’esecuzione degli interventi sulla Tangenziale di Modena fino al 10 agosto saranno in vigore restringimenti su entrambe le carreggiate in tratti non superiori ai 500 metri.

Sulla statale 12 saranno invece attivo il senso unico alternato regolato da semaforo in brevi tratti tra il km 172 e il km 176, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17, ad esclusione dei giorni festivi. La conclusione dei lavori è prevista entro il 22 luglio.