Al Magati di Scandiano chiude la sezione Covid

A Scandiano, da sabato 20 giugno, chiude la sezione COVID – Chirurgia/ Ortopedia predisposta al 3° piano dell’Ospedale Magati. Eventuali pazienti COVID positivi ancora ricoverati saranno trasferiti al 2° piano nel reparto di Lungodegenza. Al 2° piano sarà presente anche un’area “filtro” in cui potranno essere isolati i pazienti sospetti, ricoverati in regime di urgenza e provenienti dai Pronto Soccorso che necessitano di screening diagnostico per COVID 19. I locali del 3° piano saranno completamente sanificati prima di essere riportati al precedente utilizzo.



