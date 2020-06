Scuole, a Maranello saluto finale al Parco Ferrari

Gli alunni di quinta delle scuole primarie sabato 20 giugno potranno salutarsi al Parco Enzo Ferrari in tutta sicurezza, rivedendo anche i propri insegnanti prima delle vacanze estive e della prossima tappa scolastica che li attende a settembre. E lo stesso potranno fare il sabato successivo, il 27 giugno, i bimbi che hanno appena concluso l’ultimo anno di materna.

“Abbiamo pensato che per questi ragazzi – spiega il sindaco Luigi Zironi – fosse molto importante poter salutare i propri compagni e docenti al termine del loro ciclo scolastico. Nel dialogare con i genitori e gli stessi insegnanti abbiamo infatti avvertito fin da subito quanto ci tenessero, e con quale senso di responsabilità intendessero valutare assieme una tale possibilità. Per questo l’amministrazione comunale ne ha condiviso le motivazioni e ha voluto metterli in condizione di celebrare un momento così prezioso non solo per i bambini, garantendo il pieno rispetto delle misure precauzionali”.

“La location del Parco Ferrari ci è sembrata la più adatta allo scopo – aggiunge l’assessore alla scuola Alessio Costetti – la zona dell’arena ci permetterà di prendere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare assembramenti. E allo stesso tempo consentirà anche il pieno coinvolgimento dei genitori, che potranno vivere di persona l’emotività di una circostanza così speciale per i loro figli. Un’occasione che, con tutte le sue sensazioni, rimarrà senz’altro impressa nella memoria delle ragazze e dei ragazzi”.

Le classi quinte delle primarie potranno infatti partecipare all’iniziativa due alla volta, ogni ora e a rotazione tra le 8.30 e le 13. Gli alunni, i loro genitori e gli insegnanti saranno opportunamente distanziati, anche nella delicata fase di ingresso e di uscita dal parco, che sarà facilitata dalla presenza di un volontario della sicurezza e di un agente della Polizia locale. Al saluto parteciperanno anche il sindaco Zironi e l’assessore Costetti, per un augurio ai bambini che a settembre passeranno alle scuole secondarie. Con le stesse modalità, e ai medesimi orari, sabato 27 giugno potranno rivedersi e salutarsi anche i bimbi e gli insegnanti dell’ultimo anno di scuola materna, anche loro alla presenza dei genitori. In caso di maltempo i due eventi si terranno all’interno dell’Auditorium Enzo Ferrari, nel pieno rispetto delle misure anticovid.