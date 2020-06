Ripartono stasera a Formigine i ‘Giovedì Speciali’ di Tutto Si Muove Onlus

L’associazionismo a Formigine sta ripartendo per dare il suo contributo a vivacizzare nuovamente la vita pubblica della città. Torna quindi anche quest’anno il consueto appuntamento con i Giovedì Speciali di “TSM – TuttoSiMuove Onlus” in collaborazione con il Comune di Formigine, serate a tema culinario dove gli ospiti possono degustare le specialità preparate e servite dai ragazzi del laboratorio di cucina “Tsg – TuttoSiGusta”, un progetto di solidarietà a favore di persone con deficit psico-fisici e disagio sociale.

“In questo difficile 2020 l’associazione ha deciso di fare una scelta che rispettasse le esigenze di tutti, quindi le cene di questa estate saranno in collaborazione con Ristoranti della zona – afferma il presidente Fabio Giovanardi – questo per molteplici motivi: il primo è creare una rete in un momento così delicato che dia più’ forza nella ripresa economica, fisica e morale a tutti gli attori coinvolti, creare sinergie dove privato e associazionismo possano conoscersi accrescendo di fatto le proprie competenze, collaborare, come si sta progettando in questi mesi, con alcuni ristoranti coinvolti, inserimenti formativi di ragazzi speciali all’interno di un vero laboratorio e ultimo ma non meno importante, visto il momento sanitario delicato, preparare le pietanza che verranno servite in ambiente idoneo, sanificato e con personale qualificato”.

Le serate, con prenotazione obbligatoria sono iniziate giovedì 18 giugno, rispettando tutte le norme anti-covid, presso il polo integrato di Sicurezza e Protezione Civile sito in via Quattro Passi 120 a Formigine. Nel programma di ripartenza dell’associazione c’è spazio anche per altro: dalla riapertura del Centro del Riuso di Via Radici con la presenza di operatori, e volontari, l’organizzazione di laboratori inclusivi, tirocini formativi, arrivando fino alla attività sportiva con gruppi di riattivazione motoria e yoga nei parchi.

“Tutto Si Muove è una delle associazioni più attive sul nostro territorio – afferma Corrado Bizzini, assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo – e anche nella ripartenza post COVID-19 sta dando un contributo fondamentale per la ricostruzione di occasioni di socialità e aggregazione, ma soprattutto ha colto con entusiasmo l’idea di coinvolgere le attività economiche per sostenere una ripartenza all’insegna di contaminazione e sinergie fra settori della comunità, che permettano a tutti di avere insieme prospettive e speranze migliori: per questo il Comune di Formigine è al suo fianco. Nel rispetto di norme e prescrizioni vogliamo infatti ridare ai nostri cittadini tutti gli spazi possibili per stare insieme”.

Per informazioni 3393073443 o info@tuttosimuove.org. Programma Completo 2020 su www.tuttosimuove.org o facebook.com/TsmTuttoSiMuove