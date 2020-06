Iscrizioni ai servizi scolastici comunali sassolesi aperte sino al 10 luglio

Tutti i genitori degli alunni che frequenteranno il primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria o della scuola secondaria di 1° grado, potranno presentare domanda d’iscrizione on line ai servizi scolastici di mensa, assistenza pre e post scolastica e trasporto scolastico fino al prossimo 10 luglio.

Gli alunni già iscritti a tali servizi nell’anno scolastico 2019-20 non devono ripresentare una nuova domanda per l’anno scolastico 2020-21 in quanto saranno considerati tacitamente riconfermati. La richiesta di agevolazione tariffaria (Isee) deve invece essere presentata prima dell’inizio di ogni anno scolastico ed è valida per l’intero anno scolastico (da settembre 2020 a giugno 2021).

Per tutte le informazioni inerenti:

il funzionamento dei servizi scolastici di mensa, assistenza pre e post scolastica e trasporto scolastico

la presentazione ON LINE delle domande d’iscrizione e la presentazione dell’ISEE

E’ disponibile la “Guida alle iscrizioni ai servizi scolastici e alle agevolazioni tariffarie (Isee) – anno scolastico 2020-21 ” sul sito del sito del Comune di Sassuolo: www.comune.sassuolo.mo.it/Trova Servizi/Servizi On Line/Iscrizioni ai servizi scolastici comunali.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0536 880691.