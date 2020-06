Castelnuovo, week end in centro per il via dell’estate

Appuntamento in centro per aprire nel migliore dei modi una nuova stagione di eventi a Castelnuovo. Sabato 20 e domenica 21 giugno si accende l’estate castelnovese tra mercati, gastronomia, musica e animazioni per i più piccoli.

Si comincia sabato 20 giugno dalle 18.30 con aperitivo e cena sotto al Torrione a base di menù speciali, accompagnati da musica live. Domenica 21 giugno le strade di Castelnuovo si animeranno già dalla mattina col mercato straordinario e il mercato dell’artigianato, intrattenimenti per bambini, mentre bar, ristoranti e negozi resteranno aperti per tutto il giorno.

Così Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca di Castelnuovo: “Questo week end assume il significato della ripartenza, con le dovute cautele e nel pieno rispetto delle normative. Con questa iniziativa vogliamo dare alla comunità l’occasione di ritrovarsi e riappropriarsi dei propri luoghi, valorizzando allo stesso tempo le attività economiche e commerciali, che sono fondamentali per il nostro paese”.

L’evento è promosso dal Comune di Castelnuovo, in collaborazione con Castelnuovo Immagina; per informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 338-1539743 o via mail all’indirizzo castelnuovoimmagina1@gmail.com.