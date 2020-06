Ai Musei civici di Modena penultimo weekend per “Anni molto animati”

Penultimo weekend, la mostra chiude il 28 giugno, per visitare gratuitamente e in sicurezza la mostra “Anni molto animati. Carosello, SuperGulp! Comix” sulla scuola modenese di fumetto e animazione, allestita ai Musei civici al terzo piano di Palazzo dei Musei di Modena in largo Sant’Agostino. L’esposizione si è arricchita di un nuovo pezzo, per espresso desiderio di Guido De Maria, uno dei protagonisti della mostra. Si tratta della sua personale Cinepresa 35mm Arriflex con zoom Angenieux 25-250. Collocata nella prima sezione, in cui si dà conto delle attrezzature tecniche impiegate per la creazione e la ripresa di spot animati e dal vivo.

Con quella cinepresa De Maria ha girato centinaia di caroselli e spot pubblicitari, molti ancora nella memoria di tutti. Si va dai caroselli per la Cera Grey con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, a quelli dei detersivi e prodotti di pulizia con gli intramontabili tormentoni “Baleno e lavoro meno” e “ i piatti ti – ti, i piatti ti – ti, con Nelsen piatti li vuol lavare lui” ( un ritmo, quello del “ti – ti” che richiama quello della sigla di SuperGulp con “i fumetti-ti” in tv: l’autore del jingle è infatti lo stesso Franco Godi). Vi sono poi gli spot anni 70 delle ceramiche Piemme coi bambini, fiori e colombi, poi quelli delle ceramiche Atlas e Ragno, fino a quelli della “camicia coi baffi” con Maurizio Costanzo. Tanti spot realizzati tra il 1968 e gli anni 80 (quando dalla bolognese Vimder film De Maria si sposta a Modena dove fonda la Playvision, a fianco alla Playcomics di Bonvi) che danno conto della sua creatività che va oltre l’animazione e i fumetti in tv, pur intrecciandosi con questa in forme spesso curiose e originali.

I Musei Civici, con le raccolte e le mostre in corso (oltre ad “Anni molto animati”, anche “Storie d’Egitto”) sono aperti da venerdì a domenica dalle 19 alle 23 con le regole di sicurezza sanitaria, tra cui la richiesta di prenotazione, il contingentamento degli accessi e l’obbligo di indossare le mascherine. Possono entrare 10 visitatori ogni 30 minuti, con mascherina. È richiesta la prenotazione telefonica (Infopoint tel. 059 2033125; dalle 9.30 alle 12.30); o via e-mail (palazzo.musei@comune.modena.it), a cui dovrà seguire conferma. Le persone che arrivassero senza prenotazione potranno accedere nei diversi turni soltanto se i presenti saranno meno di dieci, numero massimo di presenze consentito. Informazioni online (www.museicivici.modena.it).