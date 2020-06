A Vignola la Giunta finanzia opere per oltre mezzo milione di euro

In questi giorni la Giunta comunale ha approvato un’importante variazione di bilancio, che dispone opere pubbliche per un valore di oltre mezzo milione di euro.

A illustrarle nei dettagli è il sindaco vicario, Angelo Pasini, che spiega: “Con 250.000 euro provenienti dall’avanzo di amministrazione abbiamo finanziato la manutenzione straordinaria di diverse strade, i cui lavori partiranno dopo l’estate. Si tratta in particolare di via Caselline (nel tratto da via Agnini a via della Pace), via Pirandello, via Verga, di un tratto di via Brodano, di via XXV Aprile (tratto da via Plessi al parcheggio dell’ospedale), di un tratto di via Marc’Aurelio, di un tratto di via Caio Claudio, di via D. Cimarosa (nella parte ricompresa tra via Bellini e via Donizetti) e via Borgovecchio. Nel medesimo importo, sono inoltre ricompresi risanamenti di tratti della Tangenziale Ovest, di via N. Sauro e di via Montanara (tratto da via A.Grandi a viale Vittorio Veneto).

Con questa variazione di bilancio abbiamo inoltre previsto, per un importo di 150.000 euro, la riqualificazione e l’adeguamento di via Portello, con la demolizione e il rifacimento del marciapiede dal lato del centro nuoto e l’impermeabilizzazione del muro, oltre all’asfaltatura della strada e dei due parcheggi sottostanti.

Interverremo anche sul rifacimento della pista di atletica del centro sportivo “Il Poggio”, con un impegno di 80.000 euro – conclude Pasini – e abbiamo anticipato dal 2022 a quest’anno il rifacimento del manto in sintetico del campo da calcetto “Ferrari” per un valore di 35.000 euro”.

Nella foto: via Portello