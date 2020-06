Troppi assembramenti agli sportelli, l’Ausl Reggio Emilia chiede la collaborazione dei cittadini

COVID 19, in questo momento di graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza, la Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia chiede la collaborazione dei cittadini per evitare assembramenti agli sportelli CUP della provincia e ai Polifunzionali dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Si ricorda che è possibile presentarsi fisicamente agli sportelli SOLO per prenotare le urgenze contrassegnate dalle lettere U e B, sia per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia per le prestazioni di diagnostica strumentale, sia per gli accessi ai centri prelievo.

Un breve riepilogo sulle modalità di accesso:

Accesso ai centri prelievo

L’accesso avviene solo su prenotazione, tranne che per le donne gravide, i bambini inferiori ai 10 anni e i pazienti in TAO, per i quali è consentito l’accesso diretto ai centri prelievo. Per i bambini da 0 a 3 anni è possibile prenotare il prelievo chiamando la pediatria dell’Ospedale di Castelnovo Monti o in accesso diretto all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Per i bambini dai 4 ai 10 anni accesso diretto in tutti i centri prelievi.

Urgenze U E B

sono prenotabili tramite gli sportelli Cup, Cupweb, Cuptel (numero verde Tel 800425036-tasto 2). Medicup e Farmacup, Fascicolo Sanitario Elettronico

Accessi non urgenti ai centri prelievo

sono prenotabili tramite Cuptel (numero verde Tel 800 425036-tasto 2). Medicup e Farmacup

Prestazioni SSN

sono prenotabili (man mano che avremo a disposizione le agende, una volta effettuata la ricollocazione delle prenotazioni sospese) tramite Cuptel (numero verde Tel 800 425036-tasto 1). Cupweb, Medicup e Farmacup

Prestazioni rese dai privati accreditati

sono prenotabili nell’ambito del contratto di fornitura con l’Azienda USL da Cuptel, Farmacup, Medicup, Cupweb e presso il Privato accreditato che eroga la prestazione.

Prestazioni specialistica ambulatoriale erogate in libera professione

sono prenotabili da: cupweb, CuptelLP (Tel 0522/335777), Medicup e Farmacup

Oltre all’attività telefonica di richiamata per ricollocare i vecchi appuntamenti, saranno inviati a giorni ai cittadini migliaia di sms personalizzati con la nuova data e sede, che non sarà necessariamente la stessa della prenotazione precedente. In caso in cui il cittadino sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, si chiede di disdire la prenotazione.

Confidiamo nella comprensione e collaborazione di tutti i cittadini mentre assicuriamo il nostro massimo e costante impegno nel rispristino, in completa sicurezza, dei servizi e delle attività che hanno subito necessarie riorganizzazioni nel periodo dell’emergenza epidemica. Invitiamo i cittadini ad avere pazienza, ricordando sempre che durante i mesi dell’emergenza COVID, tutte le urgenze, le cure per i pazienti oncologici ed i pazienti fragili sono state effettuate.