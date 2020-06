Tornano i servizi della Polizia di Stato nella zona della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia

Già dal weekend appena trascorso il Questore di Reggio Emilia Ferrari ha dato avvio alla ripresa dei servizi nella zona sensibile della stazione ferroviaria storica, a seguito della recrudescenza delle segnalazioni che il posto di via Turri ha ricevuto nelle ultime settimane. La riapertura delle attività e della circolazione delle persone ha infatti determinato, ad opera dei cittadini residenti, il riavvio delle segnalazioni alla Polizia di Stato che risulta essere un presidio ed un punto di riferimento degli stessi cittadini.

L’operazione ha riguardato uno straordinario controllo del territorio, dov’è stato operato un vero e proprio setaccio delle seguenti vie: IV Novembre, Eritrea, Sani, Vecchi, piazzale Marconi, piazzale Europa. Hanno partecipato ai servizi di ieri e di oggi 31 operatori appartenenti alla Polizia di Stato, di cui 8 della Polizia locale di Reggio Emilia oltre che 2 operatori specializzati del locale gabinetto della Polizia Scientifica.

Ragguardevoli sono stati i risultati ottenuti. Infatti sono state identificate 167 persone, di cui 1 persona straniera accompagnata in ufficio poiché non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale; sono stati controllati 23 esercizi commerciali e 20 veicoli.

Nell’ambito di questi controlli la Squadra Mobile reggiana ha inferto un altro colpo all’attività di spaccio. Infatti, ieri dopo articolate indagini, ha proceduto all’arresto di un cittadino nigeriano domiciliato nei padiglioni dismessi delle ex Reggiane, tale 0.H., classe 1998. A carico dell’arrestato nel corso delle indagini sono emerse indiscutibilmente, attività di vendita di sostanza stupefacente tipo anphetamine/meth e marijuana per un peso complessivo totale di circa 17 gr.

Continueranno incessantemente i servizi di contrasto all’illecita attività di traffico di sostanza stupefacente che interessa l’intera zona della stazione storica.

Fondamentali, come nel passato, sono state le segnalazioni dei cittadini ai quali si rinnova l’invito di contattare il posto della Polizia di via Turri che offre un servizio imprescindibile per la sicurezza delle persone e dei luoghi.