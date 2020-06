“Mirandolarcheologica”: venerdì convegno online

“Un ritrovamento di sicura importanza, da cui si staglia una grande opportunità di valorizzazione per Mirandola e il territorio.” Questa la riflessione del Sindaco di Mirandola Alberto Greco, dopo i rinvenimenti emersi nei giorni scorsi, dal cantiere per la posa della rete di teleriscaldamento in città, in via Circonvallazione a ridosso del castello. Durante le operazioni di scavo infatti sono venute alla luce alcune strutture murarie probabilmente riferibili a fortificazioni tardomedievali o rinascimentali.

Ritrovamenti che saranno al centro del nuovo appuntamento di “A tu per tu con…”, la rassegna di convegni online sulla pagina della Facebook della biblioteca Comunale “E. Garin”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mirandola biblioteca “E. Garin”. L’incontro dal titolo “Mirandolarcheologica” che si terrà venerdì 19 giugno 2020 alle ore 18.30 vedrà la partecipazione di: Arch. Letizia Budri, Assessore alla Qualità urbana, Ricostruzione e Sviluppo sostenibile del Comune di Mirandola; Dott.ssa Cristina Ambrosini, Sopraintendente Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena Reggio Emilia e Ferrara; Dott.ssa Cinzia Cavallari, Funzionario archeologo competente territorialmente su Modena e sui Comuni della Bassa Modenese, Dott. Alberto Monti, Archeologo specialista di archeologia territoriale. A moderare l’incontro sarà il giornalista saggista Guido Zaccarelli.