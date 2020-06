Furto nella notte in un negozio di viale Trento Trieste a Reggio Emilia

Durante la notte ignoti ladri, previa effrazione del vasistas, si sono introdotti all’interno dii un negozio di viale Trento e Trieste a Reggio Emilia asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, 400 euro in contanti dalla cassa nonché attrezzature da lavoro varie in corso di esatto inventario. Sulla vicenda i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio, intervenuti poco prima delle 5:00 allertati da un istituto di vigilanza privato a cui era pervenuto l’allarme, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



