San Felice, il sindaco Goldoni si complimenta con l’Asd Rivara per la promozione in Prima categoria

L’Asd Rivara Calcio ha ottenuto una storica promozione nel campionato di Prima categoria e il sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni ha scritto una lettera al presidente Mauro Reggiani per congratularsi con la società per l’eccezionale risultato sportivo. Ecco il contenuto della lettera:

«Gentile presidente Reggiani, volevo farle pervenire le congratulazioni, mie personali, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità sanfeliciana, per la straordinaria impresa sportiva che avete compiuto nella stagione 2019/2020. Ritengo che la storica promozione in Prima categoria sia il miglior riconoscimento per la grande passione che avete sempre messo nella conduzione dell’Asd Rivara, che, a quanto mi risulta, può contare sul lavoro di un gruppo di volontari eccezionali. Questa è la lampante dimostrazione che anche le piccole società, se ben condotte, possono ottenere risultati importanti. Encomiabile poi la cura dimostrata nel favorire la crescita dei giovanissimi e giovani atleti del vostro vivaio, cercando di farne non solo dei calciatori ma anche dei cittadini migliori. Un grazie quindi per quello che fate per la nostra comunità e un enorme in bocca al lupo per la stagione 2020/2021».