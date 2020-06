Pulizia marciapiedi in via San Pio X

Inizieranno nei prossimi giorni, ad opera di Emilceramica spa, i lavori di pulizia del marciapiede pubblico posto in via San Pio X, Sassuolo, pertinenziale alla sede dell’azienda.

Autorizzato nei giorni scorsi dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Sassuolo, si tratta di un intervento che prevede il taglio della vegetazione arborea e arbustiva infestante, che Emilceramica, su richiesta della Polizia Municipale, ha acconsentito a svolgere al fine di garantire decoro e sicurezza dell’area dopo aver completato, come tutte le aziende che hanno la sede in via San Pio X, la pulizia dell’area cortiliva interna.

“I marciapiedi in quel tratto di pubblica via sono ammalorate – commenta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Ugo Liberi – e questo ha consentito la crescita di alberature e arbusti infestanti, che di fatto ne impediscono una fruizione. Questa operazione ci permetterà di riqualificare l’area e di rendere nuovamente fruibili, in sicurezza, i pedonali posti a margine della sede stradale e per questo motivo ringraziamo Emilceramica che si è resa disponibile all’operazione”.