Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 17 giugno

Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso sul settore più occidentale della regione con possibili isolati rovesci, generalmente poco nuvoloso sul resto del territorio. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi, a partire dalla fascia collinare e successivamente anche sulle aree di pianura, a cui saranno associate precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco. Tendenza ad ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento: valori generalmente compresi tra 17°C e 19°C. Massime in aumento anche di tre/quattro gradi sul settore centro-orientale: valori per lo più compresi tra 25°C e 28°C. Venti: al mattino deboli nordoccidentali sulla pianura emiliana, sudoccidentali altrove. Dal pomeriggio ovunque da sudovest di debole intensità, ma con qualche rinforzo sulla Romagna ed in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi. Mare: quasi calmo o poco mosso al mattino, poco mosso nel corso del pomeriggio, localmente mosso al largo in serata.

(Arpae)