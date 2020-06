La proposta: “Dedichiamo la Circonvallazione a Padre Sebastiano”

Intitolare la circonvallazione a Padre Sebastiano Bernardini. Non è detto sia possibile, ma l’idea c’è, ed è emersa a margine della diretta Facebook con la quale il giornalista e scrittore Leo Turrini e l’assessore Corrado Ruini hanno ricordato il religioso a 6 mesi dalla sua scomparsa. «L’idea che la circonvallazione potesse avere il nome di Sebastiano – ha detto Turrini – me l’ha suggerita il Professor Antonio Orienti, e la rilancio con piacere. Sarebbe come se Sebastiano ‘abbracciasse’ ancora la città».



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013