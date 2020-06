Incendio questa notte intorno alle 2:00 in una carrozzeria di via Grandi 9 a Campogalliano. Danni ingenti, distrutte 9 auto tra cui veicoli storici e una limousine. Sul posto i Vigili del fuoco che, con tredici uomini e quattro mezzi, hanno impiegato più di tre ore per domare il rogo e mettere in sicurezza lo scenario. Cause in corso di accertamento non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.



