In attesa dell’estate alla Riserva regionale delle Salse di Nirano

Fine settimana dedicato al solstizio d’estate con due iniziative in programma alla Riserva regionale delle Salse di Nirano. Sabato 20 giugno dalle ore 15.30, a Cà Tassi, si può partecipare alla preparazione del nuovo nocino, secondo la tradizione che prevede la raccolta delle noci verdi nei primi giorni d’estate, e anche la degustazione del nocino 2019. Un esperto del G.E.Fi. darà tanti consigli per preparare succulente ricette.

Domenica 21 giugno 2020, alle ore 6:00, a Cà Rossa, invece si festeggia l’arrivo dell’estate, con un concerto di musiche oniriche del duo POAN (Giacomo Barbari e Lorenzo Mantovani), suonate dal vivo con strumenti da tutto il mondo e con elementi naturali come sassi, foglie, acqua, gorgoglii. Un’esperienza di benessere all’alba del solstizio d’estate, immersi nel paesaggio unico dell’area integrale delle Salse di Nirano. A fine esibizione e dopo un rifocillante caffè, i musicisti presenteranno al pubblico i segreti per comprendere i “paesaggi sonori”. Per partecipare è necessaria una stuoia o tappeto per la sistemazione in terra.

In base alla normativa, entrambe le attività prevedono un numero massimo di 12 partecipanti e richiedono la prenotazione obbligatoria on line sul modulo disponibile sul sito www.fioranoturismo.it.

Si raccomanda di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio per potere effettuare il ‘triage’ di ingresso (accoglienza, misurazione della temperatura, etc).

Per informazioni salse.nirano@fiorano.it, 0522 343238, 342 8677118.