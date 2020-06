Il Comune mette all’asta immobili in rua Frati minori e in via della Quercia

a pubbIl Comune di Modena mette in vendita, mediante un’asta pubblica a unico incanto, tre immobili comunali: un appartamento di 50 metri quadri, dotato di cantina, situato in rua dei Frati minori 44 e due piccoli monolocali dotati di cantina ad Albareto, in via della Quercia ai civici 18 e 20. Il valore a base d’asta è stato fissato dai periti in 35 mila euro per l’immobile di rua dei Frati minori e in 24 mila euro ciascuno per quelli di via della Quercia.

Le offerte devono essere presentate entro le ore 13 di martedì 8 settembre all’ufficio del Protocollo generale di via Scudari 20, a mano o a mezzo posta. L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo generale è il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.

I bandi sono pubblicati nella pagina dedicata del sito del Comune (www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente), sezione vendite immobiliari.

Per informazioni e per effettuare sopralluoghi ci si può rivolgere, preferibilmente su appuntamento, all’ufficio Patrimonio, in via Santi 40 (quinto piano): per gli elementi tecnici si deve telefonare allo 059 2032193 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18); per gli aspetti amministrativi allo 059 2032630 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18).

Per partecipare all’asta è necessario costituire un deposito cauzionale per un importo pari al 10 per cento del valore a base d’asta e presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Le offerte sono segrete e vincolano immediatamente l’aggiudicatario; in caso di parità si procederà alla rinegoziazione tra gli offerenti.