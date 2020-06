Furto in banca a suon di picconate a Gualtieri: poi si schiantano durante inseguimento con i carabinieri

Poco dopo le 2.00 di oggi, 16 giugno, a Santa Vittoria di Gualtieri, un comando composto da almeno 4 uomini a bordo di due autovetture, dopo aver sfondato a picconate la vetrata di una porta secondaria della filiale dell’istituto di credito Emilbanca – Credito Cooperativo, ubicata sulla provinciale 63 R, si sono introdotti all’interno riuscendo ad asportare una piccola cassetta di sicurezza annessa allo sportello cassa della banca, dandosi poi alla fuga. Intercettati dai militari delle stazioni di Brescello e Poviglio, i malviventi a bordo di due differenti autovetture – un fuoristrada e un’utilitaria – hanno seguito direzioni opposte. Mentre il fuoristrada riusciva a far perdere le tracce favorito anche dalle condizioni notturne, la seconda autovettura, una Fiat Bravo, ha raggiunto il territorio di Brescello e lungo via Ghidozzo, tallonata dai militari della stazione di Poviglio, è fuoriuscita dalla sede stradale terminando in un fossato. Gli occupanti, sebbene probabilmente feriti, sono riusciti comunque ad uscire e darsi alla fuga a piedi disperdendosi per i campi.

La serrata caccia all’uomo scattata nell’intera zona da parte dei carabinieri non ha consentito ai militari di rintracciare i malviventi. All’interno della Fiat Bravo, fittiziamente intestata ad un pregiudicato, i militari hanno rinvenuto attrezzi da scasso (piede di porco, piccone, seghetto trapano etc.). Al riguardo sull’autovettura e sugli strumenti da scasso sequestrati i carabinieri hanno proceduto ai dovuti rilievi per cercare di trovare anche in sede scientifica una svolta investigativa che possano portare all’identificazione dei compici. Il valore del danaro riposto nella cassetta di sicurezza, ammontante a varie migliaia di euro, è in corso di quantificazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini in ordine al reato di furto aggravato.