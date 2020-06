Riprendono i corsi di ginnastica de “Le Canalette Asd”: il calendario estivo delle lezioni

Riprende l’attività motoria dell’associazione sportiva dilettantistica “Le Canalette Asd”. Le lezioni si terranno all’aperto, al parco della Felicità che si trova di fianco alla palestra del circolo Sant’Agostino, in via Milano 75. La ginnastica di mantenimento è in programma lunedì (15-16/16-17/19-20), martedì (9-10/10-11), mercoledì (15-16/16-17), giovedì (9-10/10-11/19-20). I giorni per la ginnastica posturale sono: lunedì dalle 18 alle 19 e mercoledì dalle 10 alle 11.

Per ogni turno potranno esserci un massimo di 20 persone e pertanto si consiglia la prenotazione via Whatsapp. La mascherina si può togliere durante l’attività motoria. Sono assicurate le distanze e il rispetto di tutte le norme anti-contagio.

L’attività dell’associazione prosegue anche nei mesi di luglio e agosto ogni martedì e giovedì dalle 8 alle 9 al parco Ducale. In caso di pioggia le lezioni si terranno nella palestra del circolo Sant’Agostino.

Per ulteriori informazioni: 347-1679903 (Gian Luca).