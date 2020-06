L’Assessora Sharon Ruggeri ricorda Ermanno Scaltriti

“Una persona che ha sempre avuto a cuore lo sport nel suo aspetto sociale ed aggregativo”. Con queste parole l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri ricorda Ermanno Scaltriti, vicepresidente e anima del circolo Rometta 81, scomparso nella giornata di sabato al termine di una lunga malattia.

“Faremo di tutto perché le sue battaglie siano portate avanti – prosegue l’Assessore – ed il Circolo Rometta 81 possa proseguire in quel cammino con e per la comunità sassolese che lui, per primo, ha intrapreso: abbiamo già iniziato, togliendo il Circolo dall’elenco dei beni alienabili, e proseguiremo nei prossimi mesi nel suo ricordo. Alla famiglia, ai tanti amici che ha lasciato, vanno le più sentite condoglianze da parte dell’intera città di Sassuolo.