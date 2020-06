tPer consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 18 e venerdì 19 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo di svincolo che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, sulla A1 Milano-Napoli e di rientrare dalla stessa in direzione Milano.Giovedì notte



