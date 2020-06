I Carabinieri della stazione di Formigine, a conclusione di accurate indagini riguardanti un minore che faceva uso personale di sostanze stupefacenti, sono riusciti a risalire allo spacciatore che lo scorso novembre aveva ceduto al ragazzo lo stupefacente. Per tale motivo, un 24enne del luogo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013