Nonantola: i provvedimenti del fine settimana sull’area Ztl

L’Amministrazione Comunale di Nonantola, comunica di aver ritenuto assolutamente necessario e urgente intervenire, per quanto possibile, con misure dirette per mettere le imprese nelle condizioni di far fronte a questo particolare momento di emergenza e di crisi economica, al fine di sostenere il sistema economico e produttivo del territorio.

In particolare si è stabilito di concedere, come indicato dal “Decreto rilancio”, ai titolari di pubblici esercizi o di attività artigianali alimentari che prevedono l’asporto e il consumo sul posto, l’ampliamento della superficie di occupazione già concessa disponendo su tutta l’area ZTL dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dal venerdì alla domenica, l’interdizione alla circolazione di tutti veicoli, eccetto i velocipedi, fino a nuova disposizione. Per chi necessita dell’utilizzo dei propri veicoli in tali giornate è opportuno procedere allo spostamento prima dell’orario di inizio del provvedimento.

Il Divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito, che comprende anche i residenti e gli autorizzati ZTL, eccetto velocipedi, riguarda le seguenti strade :

Via Marconi, Piazza Caduti Partigiani, Piazza Liberazione, Via Roma e Piazza del Pozzo.