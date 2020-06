Le condoglianze del gruppo consiliare del Partito Democratico per la scomparsa di Ermanno Scaltriti

“Ci uniamo al dolore della famiglia, del mondo dello sport sassolese e dell’associazionismo per la scomparsa di Ermanno Scaltriti, vicepresidente e anima del circolo Rometta 81. Una persona impegnata e appassionata, che ha speso tempo e energie per il circolo, per lo sport , per l’aggregazione. Una persona determinata che ha combattuto una battaglia difficilissima, ma che ha lasciato una testimonianza importante di forza di volontà e coraggio. Un esempio per tanti di noi”.

Così il gruppo consiliare del Partito Democratico.