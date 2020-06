Prima gli sfottò, poi calci e bastonate: denunciate due persone

E’ accaduto stanotte, nella centralissima Piazza Garibaldi a Carpi. Due uomini, rivendicando le proprie origini campane, prima si deridono vicendevolmente, poi si sfottono ed infine vengono alle mani. Uno colpisce l’altro con dei calci, mentre la replica è attuata con un bastone.

La situazione degenera in poco tempo ed alcuni passanti chiamano i Carabinieri. Nel frattempo uno dei due si rifugia dentro un bar. I militari arrivano in poco tempo e con non poca fatica riescono a ristabilire la calma, facendo disperdere qualche decina di persone che si erano radunate nei dintorni. Uno dei due, sanguinante dalla mano, è stato portato in ospedale, da dove però si è allontanato senza farsi curare.