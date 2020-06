Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 14 giugno

Nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, associata a rovesci o temporali sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi appenninici e sul settore centro-orientale della regione. Temperature: minime in lieve aumento e generalmente attorno a 18/19°C. Massime in lieve calo sul settore centrale, stazionarie altrove: valori compresi tra 25°C e 27°C. Venti: in prevalenza occidentali, con qualche locale e temporaneo rinforzo da sudovest sui rilievi romagnoli. Mare: quasi calmo sotto costa, poco mosso al largo.

(Arpae)