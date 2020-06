La Spezzanese cerca sponsor

La squadra di pallavolo maschile della società G.S. Spezzanese è stata promossa in serie B e si prepara ad affrontare il prossimo campionato nazionale, ma per fare questo serve un sostegno anche economico. Il presidente della società, Raimondo Guerra, ha scritto in questi giorni al sindaco di Fiorano Modenese per avere “un aiuto per trovare, fra le tante attività industriali e commerciali presenti sul territorio comunale, un sostegno finanziario che ci possa permettere di disputare il prossimo campionato nazionale di pallavolo di serie B che darebbe visibilità anche all’intera comunità fioranese.”

E il Sindaco volentieri ha raccolto questa richiesta e lancia un appello, sottolineando che: “Il successo della pallavolo maschile della Spezzanese onora la nostra comunità. La soddisfazione è più completa in quanto, nonostante gli alti risultati, si tratta davvero di dilettanti, e cioè di giovani che giocano gratuitamente con passione e sacrificio. Anche per questo le spese che sosterrà la Spezzanese non sono ingenti, ma serve comunque un aiuto esterno da parte di sponsor locali. Mi auguro che qualche imprenditore, forse appassionato di pallavolo, possa permettere a questi ragazzi di misurarsi con altre squadre e portare il nome di Fiorano Modenese con orgoglio in giro per l’Italia. Grazie”