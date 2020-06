Castelfranco Emilia: arresto per stalking

Era stata costretta a cambiare le sue abitudini, a non uscire mai da sola – tanto da dover preferire di rimanere in casa in virtù delle restrizioni connesse al contenimento del contagio – e a cambiare itinerario anche per raggiunger il supermercato più vicino.

È quello che ha dovuto affrontare una ragazza, poco più che ventenne, residente a Castelfranco Emilia che dal mese di aprile si era vista pedinare da un marocchino del 76.

L’uomo era addirittura arrivato ad appostarsi nelle vie limitrofe all’abitazione della ragazza pur di sorprenderla e provare ad intrattenersi con lei. Ma l’altra notte per il marocchino, grazie all’intervento dei Carabinieri della Tenenza Di Castelfranco Emilia, sono scattate le manette: i militari lo hanno arrestato, dopo averlo visto aggirarsi nei pressi della palazzina di residenza della vittima.

L’uomo è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Modena, per poi procedere con il rito direttissimo, conclusosi con la comminazione del divieto di avvicinamento.