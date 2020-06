San Felice sul Panaro: convocato per mercoledì 17 il Consiglio comunale

Convocato a San Felice sul Panaro per mercoledì 17 giugno, ore 20.30, presso la sala consiliare del municipio, il Consiglio comunale. La sessione si svolgerà a porte chiuse alla sola presenza dei consiglieri che vi prenderanno parte indossando la mascherina.

Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming o anche in un secondo tempo anche on demand sulla piattaforma Civicam del Comune di San Felice sul Panaro (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).