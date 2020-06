Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 13 giugno

Progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest già nel corso della mattinata, in progressiva estensione al resto del territorio regionale durante il pomeriggio. Nella prima parte della giornata saranno possibili locali piovaschi sul settore occidentale, mentre nella seconda parte del giorno rovesci e temporali sparsi interesseranno dapprima il settore centro-occidentale, risultando più diffusi ed intensi sul crinale appenninico e sulla pianura settentrionale, per poi coinvolgere entro la serata anche il settore orientale.

Temperature: minime in lieve aumento con valori generalmente compresi tra 15°C e 17°C sui principali centri urbani, qualche grado in meno sulle aree rurali. Massime in leggero calo sull’Emilia occidentale, stabili o in lieve aumento altrove: verranno raggiunti 27/28°C sul settore centrale della regione, valori attorno a 24/26°C sul Piacentino, lungo la costa e le vicine aree di pianura.

Venti: prevalentemente sudoccidentali con temporanei rinforzi sulla Romagna, salvo ruotare da sudest durante il pomeriggio sul mare e sulla costa con locali rinforzi sul Ferrarese.

Mare: quasi calmo o poco mosso al mattino; poco mosso, localmente mosso al largo dal pomeriggio.