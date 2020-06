Questa mattina, a Bologna nel Chiostro Maggiore della Caserma “L. Manara”, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” tra il Generale di Divisione Claudio Domizi, che lascia la città per assumere l’incarico Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, e il Generale di Brigata Davide Angrisani, già Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” nella Capitale.

Al cambio ha presenziato il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Generale di C.A. Enzo Bernardini.

In ottemperanza alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la cerimonia non è stata aperta al pubblico e non ha visto la partecipazione di reparti in armi.