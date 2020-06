Auto si ribalta lungo via Canale a Villalunga d Casalgrande

Non sarebbero gravi le condizioni dell’automobilista che ieri sera intorno alle 23:30 si è ribaltato lungo via Canale a Villalunga di Casalgrande. Il ferito è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio dai sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco sia da Reggio che da Sassuolo e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Casalgrande che hanno proceduto ai rilievi di legge, l’autovettura BMW condotta da un 31enne modenese abitante a Castelvetro, percorreva via Canale quando, giunta all’altezza della rotonda posta all’incrocio con la provinciale, perdeva il controllo dell’auto che si ribaltava terminando la corsa violentemente contro la cancellata di una privata abitazione. Il conducente è uscito autonomamente dall’abitacolo e soccorso è stato condotto dai sanitari inviati dal 118 in ospedale con lesioni fortunatamente non gravi.