Osservazioni al Biciplan: possibile consultare la documentazione ed inviare osservazioni al Comune fino all’8 luglio

A fine maggio il comune di Fiorano Modenese ha adottato il BiciPlan, il piano della mobilità ciclistica. Il progetto, che coinvolge anche altri comuni del distretto, ha l’obiettivo di promuovere sul territorio lo sviluppo della ciclabilità e quindi l’aumento della quota di spostamenti in bicicletta, per un sistema di mobilità più sostenibile per l’ambiente, la salute e il benessere, la vivibilità dei centri abitati.

Il BiciPlan risulta come piano di settore del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile distrettuale).

Entro l’8 luglio 2020 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano adottato, indirizzate al Sindaco, inviando il materiale in forma cartacea (in duplice copia), all’ufficio protocollo oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec: comunefiorano@cert.fiorano.it

La documentazione relativa al BiciPlan è disponibile, per la visone, nella pagina del sito del Comune di Fiorano Modenese dedicata alla ‘Mobilita’, che raggruppa anche altri tipi di interventi, nella sezione ‘Progetti del Comune’ dell’home page.

E’ inoltre depositata in libera consultazione, sempre fino all’8 luglio, presso il Servizio Edilizia e territorio del Comune in Via Vittorio Veneto 27/A, accessibile previo appuntamento al numero 0536 833270, nei seguenti orari: il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.