Orario estivo per gli sportelli del Distretto sanitario di Scandiano

Scandiano, da lunedì 15 giugno a sabato 26 settembre 2020 gli orari d’apertura degli sportelli dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano – saranno i seguenti:

SCANDIANO

CENTRO PRELIEVI

dalle 7 alle 10.50 dal lunedì al venerdì su appuntamento

dalle 7.30 alle 10.30 al sabato su appuntamento

Si precisa che sono ad accesso diretto gli esami di laboratorio per pazienti in TAO (Terapia Anticoagulante Orale), donne in gravidanza e minori da 0 a 10 anni.

CUP

solo prenotazione prestazioni urgenti

dalle 7.40 alle 13 dal lunedì al venerdì

dalle 7.50 alle 12 al sabato

SAUB

solo su appuntamento

dalle 7.40 alle 13 dal lunedì al venerdì

dalle 7.50 alle 12 al sabato

I Servizi di CASALGRANDE, RUBIERA, CASTELLARANO, BAISO e VIANO resteranno chiusi fino a nuova comunicazione.

Si ricorda che è possibile prenotare visite ed esami:

– direttamente online dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico

– nelle Farmacie del Distretto

– negli ambulatori dei medici associati in medicina di gruppo

– telefonicamente al numero verde gratuito 800 425 036 CupTel

In questo periodo di emergenza si invitano i cittadini non titolari di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che abbiano necessità di mettersi in contatto con gli uffici SAUB per esigenze quali scelta/revoca del medico di famiglia, esenzioni, assistenza sanitaria all’estero (eventuali altre) a non recarsi di persona nelle sedi SAUB, ma ad inviare i documenti o prenotare un appuntamento tramite la posta elettronica, (scandianosportellounico@ausl.re.it) o la pec (sportellounicoscandiano@pec.ausl.re.it ) o chiamando il numero di telefono (0522 850230) da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 12.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 | tel. 0522.850400.