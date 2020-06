Lunedì 15 giugno la Questura di Reggio Emilia riapre al pubblico gli Uffici

Da lunedì 15 giugno, presso la Questura di Reggio Emilia saranno riaperti al pubblico gli sportelli della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Immigrazione, la cui chiusura era stata disposta a causa della nota emergenza epidemiologica.

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Ufficio Passaporti: l’Ufficio aprirà al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il pubblico verrà ricevuto su appuntamento, fissato tramite agenda elettronica. Sempre allo sportello e negli orari di apertura, sarà possibile ritirare il passaporto validato, senza bisogno di appuntamento.

In caso di urgenza (che dovrà essere opportunamente motivata con documentazione a riscontro da consegnare all’Ufficio), l’utente dovrà comunque effettuare la prenotazione on-line e stampare la ricevuta. Con la documentazione completa potrà recarsi direttamente allo sportello, anche in data antecedente a quella indicata dal sistema prenotazioni.

Ufficio Licenze: l’Ufficio aprirà al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00 alle 12,30. L’accesso all’Ufficio Licenze non necessita di prenotazione.

Ufficio Armi: l'Ufficio aprirà al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00 alle 12,30 L'accesso all'Ufficio Armi non necessita di prenotazione.

Per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza Covid-19 ed adempiere alle previsioni normative statali e regionali in materia di prevenzione alla diffusione del virus, si comunica che l’accesso all’Ufficio Passaporti ed all’Ufficio Licenze avverrà dall’ingresso posto al civico 6/1 di via Dante Alighieri, mentre l’accesso all’Ufficio Armi avverrà dall’ingresso posto in via Caduti per Servizio, 1.

Per tutta l’utenza si richiede altresì il rispetto delle seguenti misure:

è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, sia all’interno che all’esterno dei locali;

è consentito l’ingresso massimo di: 10 persone per volta nell’androne dell’Ufficio Passaporti/Licenze; 1 persona per volta nell’androne dell’Ufficio Armi;

all’interno degli Uffici è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica

L’agenda elettronica ( www.passaporticnline.poliziadistato.it ) sarà aperta alle ore 08,00 di venerdì 12 giugno 2020.

Tutte le informazioni relative al rilascio del passaporto elettronico e delle dichiarazioni di accompagno per minori, sono reperibili sul sito istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it , pagina “Passaporto”.

Ufficio Immigrazione:

Da lunedì a venerdì, con orario 08/13, identificazione e fotosegnalamento (con appuntamento gestito da Poste italiane) tale servizio avverrà esclusivamente nel rispetto dell’appuntamento dato all’utente. Coloro che avevano già un appuntamento nel periodo in l’Ufficio è rimasto chiuso a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno ricevuto direttamente da Poste italiane un messaggio indicante la nuova data utile, a partire dal 15 giugno 2020. In caso contrario potranno contattare l’Ufficio al numero 0522 458615, dalle 10 alle 12 o presentarsi allo sportello impronte, esclusivamente per ricevere informazione sulla propria data assegnata.

Da mercoledì a venerdì, con 08/12, per il ritiro dei permessi di soggiorno pronti. Si darà la priorità alla consegna dei permessi in appuntamento. Si consentirà all’’utenza di poter accedere direttamente per il ritiro di tutti i titoli già autorizzati e pronti nei mesi scorsi, compatibilmente con gli orari di sportello.

Il martedì e giovedì, con orario 08/12, i cittadini potranno presentarsi per le richieste permessi di soggiorno (per famiglia – cittadini UE- e cure mediche).

Da lunedì a venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 11.00, asilo politico, con aggiunta di ulteriore orario dalle ore 11.30 alle 13.30, esclusivamente dedicato alla consegna dei permessi di soggiorno per i richiedenti asilo. Questa ulteriore apertura è prevista in via eccezionale e temporanea, per la consegna dei titoli di soggiorno fino ad ora non ritirati per la chiusura a causa della emergenza epidemiologica.

Per tutta l’utenza si richiede altresì il rispetto delle seguenti misure:

è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, sia all’interno che all’esterno dei locali;

è consentito l’ingresso agli sportelli solo a coloro i quali siano strettamente interessati dagli adempimenti amministrativi, per un massimo di:

10 persone alla volta nella sala di attesa ove sono rilasciati i permessi di soggiorno;

4 persone alla volta nella sala di attesa della sezione “asilo politico”;

tutte le altre persone attenderanno il loro turno all’esterno, lungo viale Piave e via Dante Alighieri, ove sarà approntata una apposita canalizzazione allo scopo di agevolare il rispetto delle vigenti misure di distanziamento sociale ed evitare assembramenti;

all’interno degli Uffici è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica

Per qualsiasi informazione, l’Ufficio Immigrazione potrà essere contattato al numero di telefono 0522458615 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Le informazioni sullo stato delle pratiche potranno essere reperite sul portale della Polizia di (“https://questure.poliziadistato.it/stranieri/) ed eventuali integrazioni potranno essere inviate per posta raccomandata alla Questura di Reggio Emilia, Via Dante Alighieri 10.