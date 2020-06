Le sale studio di Villa Trenti a Vignola riaprono al pubblico

Da lunedì 15 giugno riapriranno anche le sale studio di Villa Trenti. Dopo la ripresa, nelle scorse settimane, del servizio di restituzione e di nuovi prestiti da parte della biblioteca comunale, si aggiunge quindi un ulteriore servizio, molto atteso da diversi giovani e studenti.

Durante la fase di “lockdown” gli spazi sono stati riorganizzati e le postazioni studio (sono state contingentate per evitare assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra una persona ed un’altra). Le postazioni disponibili sono quindi ora 45.

“Era una bruttissima sensazione attraversare il parco della biblioteca e vedere Villa Trenti senza la presenza dei ragazzi che di solito la animano – commenta Franca Massa, assessora alla cultura del Comune di Vignola. La loro sola presenza nelle sale studio, ove per settimane ha regnato il silenzio, sortiva un effetto gratificante. E’ giunto quindi il momento di far rivivere Villa Trenti e di restituirla alla città”.

L’accesso alle sale, come avveniva anche in precedenza, sarà riservato agli utenti maggiorenni, regolarmente iscritti alla biblioteca comunale “F. Selmi” e con tessera abilitata al servizio di prestito.

Per accedere alle postazioni sarà necessaria la prenotazione, da effettuarsi il giovedì (mattina o pomeriggio) o il venerdì mattina antecedenti alla settimana a cui si è interessati. E’ possibile prenotare solamente il proprio posto, utilizzabile per l’intera giornata. Vista la minore disponibilità di postazioni studio a causa della normativa per il contrasto alla diffusione del coronavirus, si chiede a tutti gli utenti di avvisare in caso di impossibilità di usufruire della postazione prenotata.

Le sale studio saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. L’accoglienza degli studenti avverrà la mattina dalle 9.00 alle 9.30 ed il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.00.

Per ulteriori informazioni: villatrenti@comune.vignola.mo.it

Per la prenotazione della postazione di studio: Tel 059.777606.