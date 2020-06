Il presidente Bonaccini incontra il Colonnello Tucci, che lascia il comando Raggruppamento Strade Sicure ‘Emilia-Romagna’

Questa mattina, il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato il Colonnello Vincenzo Tucci, che domani lascerà il comando del Raggruppamento Strade Sicure ‘Emilia-Romagna’. Sono stati circa 200 i militari schierati dallo scorso 12 dicembre 2019 nelle città di Bologna, Modena, Parma, Ferrara e Rimini in attività di controllo del territorio: oltre 400 gli interventi compiuti, che hanno portato a 14.800 controlli, 4 arresti, 30 denunce e ingenti sequestri di stupefacenti.

“Ringrazio di cuore il Colonnello Tucci e attraverso lui tutti gli uomini del Raggruppamento e del 6/o Reggimento Logistico di Supporto Generale con sede a Budrio, anche a nome dell’intera comunità regionale”, ha sottolineato Bonaccini: “Il loro è stato un contributo concreto, a misura di cittadino, un impegno sul campo che non è diminuito, anzi si è moltiplicato nelle ultime settimane durante questa drammatica pandemia”.

Il Colonnello Tucci ha ringraziato la Regione per la collaborazione: “L’Esercito Italiano è da sempre al servizio del Paese; noi ci siamo sempre, come abbiamo dimostrato in questi mesi così difficili”.