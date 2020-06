Falsa autocertificazione durante la Fase 1: padre e figlio denunciati a Pavullo

carabinieri 72I carabinieri della aliquota radiomobile della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno denunciato padre e figlio di origini pugliesi, residenti in zona, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I fatti risalgono al 26 aprile 2020 quando, nel corso di un servizio straordinario per verificare il rispetto delle normative anti contagio, i due avevano giustificato il loro spostamento a bordo di un autocarro di una ditta di Formigine, adducendo comprovate esigenze lavorative ed esibendo autocertificazione, risultata da successivi accertamenti, mendace.



