Domenica 14 giugno a Mirandola appuntamento in piazza costituente col mercatino storico degli hobbisti

Domenica 14 giugno in piazza Costituente a Mirandola riprenderà l’appuntamento col Mercatino Storico degli Hobbisti. Sospesa al pari di altri eventi a causa dell’emergenza da Covid-19, la manifestazione si terrà lungo tutto il corso della giornata – dal mattino, al tardo pomeriggio – e vedrà la partecipazione di numerosi operatori sia hobbisti (dotati di tesserino apposito) che ambulanti.

Oggetti di antiquariato, ma non solo, tra la merce in esposizione, perché è stata prevista anche una zona esclusivamente dedicata ad artisti ed opere dell’ingegno. Al momento però, in questa fase di avvio di un evento che negli anni si è rivelato come un punto di riferimento per tanti, non sarà possibile trovare capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature usati.

L’area in cui si svolgerà lo storico mercatino sarà come in passato quella di piazza Costituente e vie limitrofe. I banchi, al fine di osservare le misure anti-Covid, saranno opportunamente distanziati, mentre sarà messo a disposizione per i frequentatori gel igienizzante per le mani.

Come per il mercato tradizionale del sabato (ed altri appuntamenti di tipo mercatale) i fruitori non debbono avere febbre o sintomi influenzali e non essere stati a contatto con persone positive al Covid. Sarà fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone; è obbligatorio indossare sempre la mascherina protettiva ed igienizzare le mani prima di toccare la merce, dato che l’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza per tutti.

Si ricorda che: in occasione del ritorno del Mercatino Storico degli Hobbisti sono previste limitazioni e divieti alla circolazione veicolare per la zona in cui si svolgerà: Piazza Costituente, Piazza castello, Piazza Marconi, Via Tabacchi, Via Cavallotti e Via Pico fino a Via Focherini.