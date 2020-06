Dal 1 luglio le richieste di patrocinio al Comune di Bologna saranno solo online (procedura già attiva in fase sperimentale)

Da mercoledì 1 luglio le richieste di patrocinio al Sindaco potranno essere presentate solo online accedendo dalla sezione Servizi Online di Iperbole ma la procedura è già attiva in via sperimentale.

Per effettuare una richiesta di patrocinio sarà sufficiente accedere a https://servizi.comune.bologna.it/bologna/richiestapatrocinio tramite credenziali FedERa ad alta affidabilità oppure SPID ed inviare la richiesta compilando i campi del modulo.

Basta seguire tutte le istruzioni fornite e controllare bene i dati prima dell’invio, in particolare l’indirizzo di posta elettronica dove si riceveranno tutte le informazioni relative alla richiesta. In qualsiasi momento la compilazione può essere interrotta e ripresa in un secondo momento, confermando i dati inseriti o modificandoli.

La richiesta di patrocinio può essere effettuata per iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale e economico, a rilevanza cittadina organizzate da soggetti con sede sul territorio comunale e/o alle iniziative che si svolgono nel territorio del Comune di Bologna. Il patrocinio concesso dal Sindaco comprende la possibilità di utilizzare l’emblema del Comune che è soggetto alle prescrizioni per la riproduzione specificate dall’Amministrazione comunale.

Il patrocinio può essere richiesto, in alternativa, al Presidente di uno dei sei Quartieri o alla Presidenza del Consiglio comunale. La nuova procedura online è al momento disponibile per le richieste di patrocinio al Sindaco e al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza.