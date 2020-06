Contributi per iniziative ed eventi a Fiorano Modenese

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti ed iniziative culturali, ricreative, artistiche, sportive, sociali, proposte da enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati, realizzati nel corso del primo semestre 2020 o da realizzarsi indicativamente tra giugno ed ottobre 2020, previa verifica della fattibilità, in sintonia con le normative anticovid.

Il Comune mette a disposizione un importo massimo pari a 125.250 euro per iniziative culturali, 5.000 euro per politiche giovanili, 3.000 euro per iniziative in ambito socio sanitario e 26.000 euro per progetti di carattere sportivo. Le risorse assegnate potranno anche essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque, criteri di equità e proporzionalità, nell’attribuzione.

Con questo bando l’amministrazione comunale intende valorizzare la sussidiarietà e la collaborazione tra servizi comunali e no profit, e ad integrazione della programmazione diretta del Comune, arricchire la vitalità culturale e sportiva della città, l’aggregazione creativa e socializzante dei cittadini, la possibilità di riavvicinarsi alla cultura e sport dal vivo, dopo tante iniziative digitali.

I progetti di eventi e manifestazioni presentati saranno oggetto di attenta valutazione sia dal punto di vista della riduzione degli impatti ambientali, sia dei protocolli regionali di sicurezza, delle linee guida vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e, più in generale, sarà oggetto valutazione l’organizzazione di iniziative che si prestino alla realizzazione con capienza contingentata e che facilitino il distanziamento personale.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente sui moduli predisposti e scaricabili anche dal sito web del Comune, allegando tutta la documentazione richiesta (pena l’esclusione), entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 26 giugno 2020. L’istanza deve essere inviata in via prioritaria alla mail a sport@fiorano.it; in seconda battura consegnata a mano, solo previa richiesta di appuntamento, al Servizio Cultura, Palazzo Astoria 3° piano, piazzetta Martiri Partigiani Fioranesi 1. Per informazioni: Ufficio Associazionismo (tel. 0536 833433-3397401725), Ufficio sport (per società sportive) tel. 0536 833415, sport@fiorano.it