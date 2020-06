Auto finisce nel canale a Massa Finalese, muore anziano 80enne

Oggi pomeriggio intorno alle 17.00 una Volkswagen Polo è uscita di strada lungo via Vallicella a Massa Finalese. Il conducente, un signore 80enne di San Felice, per cause in corso di accertamento ha urtato il parapetto di un ponticello perdendo il controllo del mezzo che è finito nel canale Cavo Dogare. Nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco con i sommozzatori, l’anziano conducente è stato estratto privo di vita dal veicolo. Sul posto, oltre al 115, i sanitari del 118 e carabinieri di San Felice.



